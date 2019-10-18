«Лидс» в честь 100-летия клуба представил форму с золотым логотипом
Пресс-служба «Лидс Юнайтед» представила форму в честь 100-летия клуба.
Футболка выполнена в белом цвете с золотым логотипом клуба. Экипировка изготовлена компанией Kappa.
Фотографию формы можно посмотреть в официальном «твиттере» английского клуба.
В новой форме клуб сыграет 19 октября в матче 12-го тура Чемпионшипа с «Бирмингем Сити».
«Лидс Юнайтед» был основан 17 октября 1919 года. За свою историю клуб трижды становился чемпионом Англии, по одному разу выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, а также дважды — Суперкубок страны. На европейской арене «Лидс» становился обладателем Кубка Кубков и финалистом Кубка чемпионов.
«Лидс», набрав 20 очков в 11 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Чемпионшипа.
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