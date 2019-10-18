«Фламенго» готов заплатить за Габигола € 22 млн
«Фламенго» намерен выкупить трансфер бразильского нападающего миланского «Интера» Габриэла Барбозы по прозвищу Габигол, сообщается в «твиттере» журналиста Николо Скиры.
По данным источника, бразильский клуб готов заплатить за футболиста € 22 млн. Вице-президент «Фламенго» намерен прилететь в Европу в середине ноября, чтобы провести переговоры по трансферу форварда.
В нынешнем сезоне 23-летний Габигол выступает за «Фламенго» на правах аренды. В составе клуба он принял участие в 19 матчах бразильского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (четыре — с пенальти), а также отдал три результативные передачи. Контракт бразильца с «Интером» действует до лета 2022 года.
«Фламенго» заинтересован в подписании форварда «Спартака» Педро Роши
- 18 октября 2019
-
11:59
-
11:50
-
11:32
-
11:27
-
11:07
-
11:00
-
10:28
-
10:23
-
10:17
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:39
-
09:37
-
09:24
-
07:54
-
07:38
-
07:09
-
07:01
-
04:10
-
03:03
-
02:10
-
01:43
-
01:02
-
00:59
-
00:34
-
00:33
-
00:19
- 17 октября 2019
-
23:58
-
23:44
-
23:22
-
23:08
-
22:52
-
22:48
-
22:36
Партнерский контент