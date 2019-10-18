Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Фламенго» готов заплатить за Габигола € 22 млн

«Фламенго» готов заплатить за Габигола € 22 млн
Футбол / Италия 0

«Фламенго» намерен выкупить трансфер бразильского нападающего миланского «Интера» Габриэла Барбозы по прозвищу Габигол, сообщается в «твиттере» журналиста Николо Скиры.

По данным источника, бразильский клуб готов заплатить за футболиста € 22 млн. Вице-президент «Фламенго» намерен прилететь в Европу в середине ноября, чтобы провести переговоры по трансферу форварда.

В нынешнем сезоне 23-летний Габигол выступает за «Фламенго» на правах аренды. В составе клуба он принял участие в 19 матчах бразильского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (четыре — с пенальти), а также отдал три результативные передачи. Контракт бразильца с «Интером» действует до лета 2022 года.

«Фламенго» заинтересован в подписании форварда «Спартака» Педро Роши
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019