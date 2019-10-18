Бийол, Бистрович и Шарлия посетили матч баскетбольного ЦСКА с «Химками»
Футболисты ЦСКА защитник Звонимир Шарлия и полузащитники Яка Бийол и Кристиян Бистрович побывали на матче 3-го тура регулярного сезона Евролиги между баскетбольным ЦСКА и «Химками».
Победу в матче одержал ЦСКА со счётом 99:86. Московский клуб одержал третью победу в трёх матчах и лидирует в турнирной таблице Евролиги.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» баскетбольного ЦСКА.
Футбольный ЦСКА, набрав 25 очков в 12 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 13-м туре «армейский» клуб сыграет с «Уфой». Матч состоится послезавтра, 20 октября, в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 14:00 мск.
Ознакомиться с положением команд в чемпионате России можно на «Чемпионате».
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