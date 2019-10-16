Васин приступил к тренировкам в ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Виктор Васин приступил к тренировкам, сообщает пресс-служба московского клуба. Напомним, Васин был прооперирован в клинике «Вилла Стюарт» в Риме 12 сентября.
Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».
30-летний Васин выступает за московский ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил одну жёлтую карточку. Контракт российского футболиста с московским клубом действителен до лета 2021 года.
Московский ЦСКА набрал 25 очков в 12 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является московский «Локомотив», набравший 26 очков в 12 матчах.
Васину сделали операцию в Германии
- 16 октября 2019
-
22:14
-
21:55
-
21:34
-
21:26
-
21:11
-
21:01
-
20:54
-
20:47
-
20:29
-
20:18
-
20:12
-
19:55
-
19:35
-
19:33
-
19:20
-
19:11
-
19:07
-
18:44
-
18:33
-
18:30
-
18:20
-
18:16
-
18:05
-
17:58Жиго заговорил по-русски Видео
-
17:42
-
17:35
-
17:22
-
17:17
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:39
-
16:21
-
16:13
Партнерский контент