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Васин приступил к тренировкам в ЦСКА

Васин приступил к тренировкам в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского ЦСКА Виктор Васин приступил к тренировкам, сообщает пресс-служба московского клуба. Напомним, Васин был прооперирован в клинике «Вилла Стюарт» в Риме 12 сентября.

Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».

30-летний Васин выступает за московский ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил одну жёлтую карточку. Контракт российского футболиста с московским клубом действителен до лета 2021 года.

Московский ЦСКА набрал 25 очков в 12 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является московский «Локомотив», набравший 26 очков в 12 матчах.

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