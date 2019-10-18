Ташаев не сыграет со «Спартаком» по условиям арендного соглашения

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, что полузащитник «Рубина» Александр Ташаев не сможет сыграть с красно-белыми в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги по условиям договора аренды.

«Ташаев не сможет сыграть по условиям арендного соглашения», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

25-летний Ташаев перешёл в «Рубин» из «Спартака» в сентябре на правах аренды. В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах чемпионата России в составе казанского клуба и не отметился результативными действиями.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится завтра, 19 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».