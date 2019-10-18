Главный тренер сборной Армении ушёл в отставку

Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц ушёл в отставку со своего поста, сообщает официальный сайт армянской федерации футбола.
«Уже год как я занимаю пост главного тренера сборной Армении. За этот период были моменты и радости, и печали, связанные с выступлением сборной. Отборочная кампания Евро-2020 ещё не завершилась, но я принял сложное решение уйти с поста главного тренера национальной сборной, так как не смог оправдать надежды армянских болельщиков вывести дружину в финальную стадию чемпионата Европы. Теперь мы имеем лишь теоретические шансы. Несмотря на то что передо мной не была поставлена задача вывести сборную на Евро-2020, я всегда чувствовал ответственность.
Я хотел бы поблагодарить прошедших со мной этот интересный и трудный путь тренерский штаб, медицинский и обслуживающий персоналы, футболистов, главу Федерации футбола Армении, а также всех сотрудников, которые всегда поддерживали и обеспечивали хорошие условия для работы. Спасибо всем болельщикам, которые оказывали нам поддержку в самые сложные периоды», — сказал Гюльбудагянц.
- 18 октября 2019
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