Ла Лига попросила перенести матч «Барселона» — «Реал» на 4 декабря
Руководство испанской Ла Лиги хочет, чтобы матч 10-го тура «Барселона» — «Реал» состоялся 4 декабря, сообщает Marca.
Встреча была запланирована на 26 октября, но из-за протестов в Каталонии её перенесли на 18 декабря. Решение было принято Королевской испанской футбольной федерацией.
Новая дата устраивает и «Барселону», и «Реал», но Ла Лига считает, что в таком случае пострадают другие клубы. Дело в том, что на 18 декабря запланированы также матчи Кубка Испании, а «эль-класико» заберёт значительную часть телевизионной аудитории.
Ла Лига хочет защитить экономические права всех клубов, а не только «Реала» и «Барселоны». Управленцы полагают, что 4 декабря будет подходящей датой для проведения «эль-класико».
«Реалу» и «Барселоне» дали три дня на переговоры о дате «класико»
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