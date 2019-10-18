Ла Лига попросила перенести матч «Барселона» — «Реал» на 4 декабря

Руководство испанской Ла Лиги хочет, чтобы матч 10-го тура «Барселона» — «Реал» состоялся 4 декабря, сообщает Marca.

Встреча была запланирована на 26 октября, но из-за протестов в Каталонии её перенесли на 18 декабря. Решение было принято Королевской испанской футбольной федерацией.

Новая дата устраивает и «Барселону», и «Реал», но Ла Лига считает, что в таком случае пострадают другие клубы. Дело в том, что на 18 декабря запланированы также матчи Кубка Испании, а «эль-класико» заберёт значительную часть телевизионной аудитории.

Ла Лига хочет защитить экономические права всех клубов, а не только «Реала» и «Барселоны». Управленцы полагают, что 4 декабря будет подходящей датой для проведения «эль-класико».