Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Долгопрудный» — «Зенит-2». Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ла Лига попросила перенести матч «Барселона» — «Реал» на 4 декабря

Ла Лига попросила перенести матч «Барселона» — «Реал» на 4 декабря
Футбол / Испания 0

Руководство испанской Ла Лиги хочет, чтобы матч 10-го тура «Барселона» — «Реал» состоялся 4 декабря, сообщает Marca.

Встреча была запланирована на 26 октября, но из-за протестов в Каталонии её перенесли на 18 декабря. Решение было принято Королевской испанской футбольной федерацией.

Новая дата устраивает и «Барселону», и «Реал», но Ла Лига считает, что в таком случае пострадают другие клубы. Дело в том, что на 18 декабря запланированы также матчи Кубка Испании, а «эль-класико» заберёт значительную часть телевизионной аудитории.

Ла Лига хочет защитить экономические права всех клубов, а не только «Реала» и «Барселоны». Управленцы полагают, что 4 декабря будет подходящей датой для проведения «эль-класико».

«Реалу» и «Барселоне» дали три дня на переговоры о дате «класико»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019