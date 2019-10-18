«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник «железнодорожников» Александр Коломейцев, отправивший мяч в ворота соперника на 23-й минуте после передачи нападающего Луки Джорджевича. В конце матча преимущество московской команды увеличил хавбек Жоау Мариу, отличившийся с паса защитника Дмитрия Живоглядова.
«Локомотив», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (12) занимает 14-е место.
В 14-м туре РПЛ клуб из Грозного 26 октября дома сыграет с тульским «Арсеналом», а «железнодорожники» на следующий день на своём поле встретятся с московским «Спартаком».
- 18 октября 2019
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