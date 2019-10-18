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«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «железнодорожников» Александр Коломейцев, отправивший мяч в ворота соперника на 23-й минуте после передачи нападающего Луки Джорджевича. В конце матча преимущество московской команды увеличил хавбек Жоау Мариу, отличившийся с паса защитника Дмитрия Живоглядова.

«Локомотив», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (12) занимает 14-е место.

В 14-м туре РПЛ клуб из Грозного 26 октября дома сыграет с тульским «Арсеналом», а «железнодорожники» на следующий день на своём поле встретятся с московским «Спартаком».

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
18 октября 2019, пятница. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Коломейцев – 23'   0:2 Мариу – 86'
Джорджевич мог получить разрыв крестообразных связок в матче с «Ахматом»
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