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«Айнтрахт» разгромил «Байер» в стартовом матче тура в Бундеслиге

«Айнтрахт» разгромил «Байер» в стартовом матче тура в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

В немецкой Бундеслиге состоялся первый матч 8-го тура. «Айнтрахт» на своём поле разгромил «Байер», соперника «Локомотива» по Лиге чемпионов. Встреча, проходившая во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Уже на 4-й минуте счёт в матче открыл Гонсало Пасьенса. На 17-й минуте он же удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. А на 81-й минуте точку в матче поставил Бас Дост.

«Байер» потерпел первое поражение в четырёх последних матчах. Клуб из Леверкузена, набрав 14 очков, занимает в турнирной таблице Бундеслиги 8-е место. «Айнтрахт» также набрал 14 очков и переместился на 7-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Айнтрахт» сыграет в гостях с мёнхенгладбахской «Боруссией», а «Байер» будет принимать «Вердер».

Германия - Бундеслига. 8-й тур
18 октября 2019, пятница. 21:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен
1:0 Пасьенса – 4'   2:0 Пасьенса – 17' (пен)   3:0 Дост – 81'
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