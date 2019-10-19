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Коломейцев: «Локомотив» будет смотреть на таблицу РПЛ в конце сезона

Коломейцев: «Локомотив» будет смотреть на таблицу РПЛ в конце сезона
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев дал комментарий после победы со счётом 2:0 в выездном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Победили за счёт морально-волевых качеств. У нас многие ребята выбыли из строя из-за травм. Пришлось даже перестраивать схему. Начали по 4-4-2, потом перестроились на одного опорника. Я могу сыграть и на фланге, и ближе к атаке, но в опорной зоне чувствую себя лучше всего. Не сказал бы, что игра получилось лёгкой. Во втором тайме мяч у нас не держался. Больше оборонялись и бегали. Без мяча играть тяжело.

Что касается первого места «Локомотива» — мы идём от игры к игре и будем смотреть на таблицу в конце сезона. Эта победа придаст положительных эмоций перед матчем с «Ювентусом». Уже в субботу начнём подготовку», — приводит слова Коломейцева пресс-служба «железнодорожников» на официальном сайте клуба.

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