«Локомотив» стал единоличным лидером РПЛ! Но потерял ещё одного форварда

После окончания паузы на матчи национальных сборных «Локо» ждал, казалось, непростой выезд в Грозный. Команда Сёмина, ослабленная из-за переполненного лазарета, дисквалификаций Баринова и Игнатьева за карточки, а также отсутствия отравившегося Крыховяка, встречалась с «Ахматом», который, наоборот, начинает крепнуть после прихода Игоря Шалимова. Тем не менее, несмотря на кадровые проблемы, «железнодорожники» уверенно разобрались с грозненцами.

На старте матча московский клуб ожидаемо больше владел мячом. Однако хозяева атаковали несколько осмысленнее и острее. Сначала Бериша ворвался в штрафную и неудачно пробил, целясь в ближний угол ворот, а затем Мбенге после подачи с углового направил мяч головой чуть выше перекладины. Первого же удара «Локомотива» пришлось ждать 17 минут – Живоглядов зарядил из-за пределов штрафной, но промахнулся.

РПЛ вернулась! Что произошло с лидерами лиги во время паузы на матчи сборных «Зенит» залечивал раны, ЦСКА разгромил клуб из ПФЛ, а Мамаев забил гол в Ростове.

В середине первого тайма ничего не предвещало забитого мяча. Гости спокойно атаковали, даже не пытаясь взвинтить темп матча. Тем не менее для взятия ворот этого оказалось достаточно. На 23-й минуте с левого фланга Джорджевич сделал неприметную передачу в центр штрафной, которая неожиданно стала голевой благодаря чутью Эдера и Мариу, пропустивших мяч мимо себя. Тут как тут был Коломейцев — пробив в касание, он вывел свою команду вперёд.



Заключительная треть 45-минутки была омрачена для «Локо» очередной травмой. Лука Джорджевич получил повреждения колена, после того, как в него въехал Исмаэл. В итоге медики увезли черногорца с поля на специальной машине, а его место занял 21-летний полузащитник Даниил Куликов, дебютировав в РПЛ.





«С детства не люблю Криштиану. Падения эти его, выкрутасы». Интервью с Бариновым Один из новых лидеров «Локомотива» дал откровенное интервью.

В начале второй 45-минутки ситуация на поле серьёзно не изменилась. У «Ахмата» стал держаться мяч, однако извлечь пользу из владения команда Шалимова не могла.

Зато у грозненцев получилось выстоять после двух опасных ударов Алексея Миранчука. Оба раза «Ахмат» спас Евгений Городов. Сначала голкипер потащил мяч, летевший в девятку после штрафного удара, а затем парировал выстрел низом с игры.



Ближе к концу встречи игра перешла в центр поля. В матче стало больше единоборств и нарушений, но, к сожалению, меньше креатива. «Локомотив» не торопился развивать преимущество, а «Ахмат» не мог пробраться в чужую штрафную площадь — как правило, грозненцы неудачно били издали.



Развеял скуку Жоау Мариу. На 85-й минуте он забил свой первый гол в России – после навеса Живоглядова португалец спокойно переправил мяч в пустые ворота.



Таким образом, команда Сёмина без проблем обыграла «Ахмат» и уверенно набрала три очка, единолично возглавив турнирную таблицу РПЛ. Сейчас в активе «железнодорожников» 29 баллов.



Беда для «Локо» лишь в том, что в команде остался только один здоровый нападающий – Эдер. А ведь во вторник матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.