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Женские сборные КНДР и Южной Кореи сыграют в квалификации Олимпиады

Женские сборные КНДР и Южной Кореи сыграют в квалификации Олимпиады
Футбол / Прочие турниры 0

Азиатская конфедерация футбола объявила, что женские сборные КНДР и Южной Кореи сыграют в квалификационном матче Олимпиады-2020. Игра состоится 9 февраля в Южной Корее.

15 октября в Пхеньяне (КНДР) состоялся матч, в котором мужские сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью – 0:0.

Сборные впервые с 1990 года провели матч на территории КНДР. При этом на игру не были допущены зрители. Также организаторы не пустили иностранных журналистов, текстовая трансляция матча не велась. В то же время на игре присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино. Команды попадали в одну отборочную игру чемпионата мира 2010 года, но тогда сборная КНДР принимала Южную Корею на нейтральном поле в Китае.

В женской квалификации к Олимпийским играм в группе с Северной и Южной Кореей выступят Таиланд и Мьянма. Матчи пройдут с 3 по 9 февраля. В другой группе Китай сыграет с Австралией, Тайландом и Тайваню.
По две первые команды из обеих групп попадут в раунд плей-офф, который пройдёт с 6 по 11 марта 2019 года.

КНДР в Пхеньяне сыграла с Южной Кореей, на матч не пустили зрителей
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