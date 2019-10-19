Ибрагимович рассказал о единственном сожалении в карьере

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что единственное сожаление в карьере связано с выступлениями за «Барселону».

«Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но я бы высказался несколько иначе. Это был бы очень престижный трофей, но в тот момент мне требовался другой вызов. Моя ошибка состояла в том, что я пытался изменить свою игру в соответствии со стилем „Барселоны“. Поверьте, это моё единственное сожаление в карьере. Я пытался стать таким же, как они», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ибрагимович выступал за «Барселону» в период с 2009 по 2010 год. За каталонский клуб отыграл 46 матчей, забил 22 мяча и выиграл пять трофеев.