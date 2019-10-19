Бернард шикарными финтами разбросал двух защитников и забил «Вест Хэму». Видео

В стартовом матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед» был открыт счёт на 17-й минуте. Отличился полузащитник хозяев Бернард.



Он получил передачу в штрафной, серией финтов оставил не у дел двоих защитников соперника и почти с нулевого угла отправил мяч в ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».



В 9-м туре в субботу, 19 октября, также встречаются «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион», «Лестер Сити» — «Бёрнли», «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон», «Борнмут» — «Норвич Сити», «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» — «Уотфорд», «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».



В воскресенье, 20 октября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



В понедельник, 21 октября, тур закроет встреча «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал».