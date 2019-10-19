Ибрагимович: Мбаппе всегда придётся соответствовать завышенным требованиям
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал совет форварду «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе.
«Хочу дать совет Килиану Мбаппе. Он добился успеха в футболе очень рано, в молодости. Ему всегда придётся соответствовать завышенным требованиям. Мбаппе нужно постоянно работать, чтобы быть более голодным, чем другие футболисты», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.
Мбаппе перешёл из «Монако» в «ПСЖ» в 2017 году. В текущем сезоне французский нападающий принял участие в 5 матчах французской Лиги 1, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Также Мбаппе выступает за национальную команду Франции с 2017 года. Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе французской сборной.
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