Ибрагимович: Мбаппе всегда придётся соответствовать завышенным требованиям

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал совет форварду «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе.



«Хочу дать совет Килиану Мбаппе. Он добился успеха в футболе очень рано, в молодости. Ему всегда придётся соответствовать завышенным требованиям. Мбаппе нужно постоянно работать, чтобы быть более голодным, чем другие футболисты», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Мбаппе перешёл из «Монако» в «ПСЖ» в 2017 году. В текущем сезоне французский нападающий принял участие в 5 матчах французской Лиги 1, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Также Мбаппе выступает за национальную команду Франции с 2017 года. Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе французской сборной.