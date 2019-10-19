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Роналду зарабатывает в «Инстаграме» больше, чем в «Ювентусе»

Роналду зарабатывает в «Инстаграме» больше, чем в «Ювентусе»
Футбол / Италия 0

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду получает на постах в «Инстаграме» больше, чем заработная плата в клубе, сообщает Business Insider.

Согласно информации источника, за год на сообщениях в социальной сети 34-летний нападающий «старой синьоры» пополнил свой бюджет на € 42,27 млн. Его годовой оклад в туринском клубе составляет € 30 млн. При этом доходы в «Инстаграме» делают португальца самым прибыльным пользователем социальной сети. Он опережает аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси и светскую львицу Кайли Дженнер. Один пост Роналду оценивается в € 0,88 млн.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 8 матчах на клубном уровне. В его активе 4 забитых мяча и одна результативная передача.

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