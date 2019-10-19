Роналду зарабатывает в «Инстаграме» больше, чем в «Ювентусе»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду получает на постах в «Инстаграме» больше, чем заработная плата в клубе, сообщает Business Insider.
Согласно информации источника, за год на сообщениях в социальной сети 34-летний нападающий «старой синьоры» пополнил свой бюджет на € 42,27 млн. Его годовой оклад в туринском клубе составляет € 30 млн. При этом доходы в «Инстаграме» делают португальца самым прибыльным пользователем социальной сети. Он опережает аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси и светскую львицу Кайли Дженнер. Один пост Роналду оценивается в € 0,88 млн.
В текущем сезоне Роналду принял участие в 8 матчах на клубном уровне. В его активе 4 забитых мяча и одна результативная передача.
Тебас: Роналду ушёл из Ла Лиги, а рейтинги продолжают расти
- 19 октября 2019
-
16:56
-
16:47
-
16:31
-
16:30
-
16:23
-
16:11
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:50
-
15:21
-
15:07
-
14:59
-
14:59
-
14:41
-
14:34
-
13:57
-
13:57
-
13:50
-
13:27
-
13:15
-
13:09
-
12:46
-
12:45
-
12:35
-
12:00
-
11:57
-
11:25
-
11:25
-
11:15
-
11:13
-
11:00
-
10:56
-
10:47
-
10:16
Партнерский контент