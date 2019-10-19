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«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 19 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлора. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным рефери на эту встречу назначен Тим Робинсон.

«Манчестер Сити» набрал 16 очков в 8 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (14) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 19:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
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