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Тедеско поменял скамейку запасных «Спартака» на «Открытие Арене»

Тедеско поменял скамейку запасных «Спартака» на «Открытие Арене»
Футбол / РПЛ 0

Новоиспечённый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поменял командную скамейку запасных во время домашних матчей.

До прихода 34-летнего специалиста красно-белые всегда располагались справа от выхода со стадиона. Во время матча 13-го тура РПЛ с «Рубином» команда пересела на левую скамейку запасных.

Тедеско поменял скамейку запасных для «Спартака»
Тедеско поменял скамейку запасных для «Спартака»

Матч «Спартака» с «Рубином» проходит в эти минуты на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступают Максим Гаврилин (Владимир) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).

С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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