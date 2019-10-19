Тедеско поменял скамейку запасных «Спартака» на «Открытие Арене»

Новоиспечённый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поменял командную скамейку запасных во время домашних матчей.
До прихода 34-летнего специалиста красно-белые всегда располагались справа от выхода со стадиона. Во время матча 13-го тура РПЛ с «Рубином» команда пересела на левую скамейку запасных.
Матч «Спартака» с «Рубином» проходит в эти минуты на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступают Максим Гаврилин (Владимир) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).
С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 19 октября 2019
-
18:28
-
18:27
-
18:23
-
18:13
-
18:01
-
18:00
-
17:43
-
17:23
-
17:19
-
17:14
-
17:14
-
17:05
-
16:56
-
16:47
-
16:31
-
16:30
-
16:23
-
16:11
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:50
-
15:21
-
15:07
-
14:59
-
14:59
-
14:41
-
14:34
-
13:57
-
13:57
-
13:50
-
13:27
-
13:15
-
13:09
-
12:46