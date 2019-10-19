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Григорян: наступило время прийти в «Тамбов» более удачливому тренеру

Григорян: наступило время прийти в «Тамбов» более удачливому тренеру
Футбол / РПЛ 0

Российский специалист Александр Григорян рассказал об уходе с поста главного тренера «Тамбова».

«В целом за моё пребывание накопилось несколько матчей, где нам не повезло. В мужском футболе я небольших результатов добился, но в «СКА-Хабаровск», «Луче» и «Нижнем Новгороде» не проигрывал по 10–12 туров. Могу отличить везение и невезение. Если тренер начинает сомневаться, он должен уйти в отставку. Это совершенно очевидно.

В женском футболе был период, когда не поигрывал три года. Умею различить эти моменты — когда везёт и не везёт. Не хочу гадать, что к чему. Наступило время прийти более удачливому тренеру, за которым сегодня, а не вчера по пятам ходит удача. Ведь удача — тоже часть мастерства тренера, возможно, приходящая и уходящая», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

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