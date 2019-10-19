Григорян подал в отставку с поста наставника «Тамбова»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2). Об этом было проинформировано в эфире телеканала «Матч Премьер».

Григорян возглавил «Тамбов» 22 апреля текущего года. На тот момент команда возглавляла турнирную таблицу Футбольной национальной лиги. Контракт с клубом специалист подписал до лета 2020 года.

После 13 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе команды 8 очков. Последние три матча «Тамбов» проиграл с общим счётом 2:6. В следующем туре команда сыграет с «Уфой». Встреча состоится в субботу, 26 октября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 14:00 мск.