Докампо: одно очко против «Спартака» на выезде — это повод быть довольными

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо дал комментарий после выездного матча 13-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (0:0).

«Мы провели хорошую, интересную встречу. У нас было преимущество, мы владели мячом, но не могли забить, не реализовывали моменты.

Насколько серьёзна травма Данченко? На него наступили. Пока не знаем, на сколько он выбыл.

Когда мы берём одно очко в матче со «Спартаком» на выезде, это повод быть довольными. Но учитывая, как складывалась игра, мы, возможно, заслужили немного большего. Что касается Тедеско, не мне оценивать его работу.

Сложно ли было готовиться к матчу, учитывая, что мы не знали, как соперник будет играть? Да, у нас не было информации. И надо было готовиться ко всему. А это всегда труднее. Понятно, что мы знали, как играл «Шальке» при Тедеско. То, что они отдадут нам инициативу с начала матча, для нас стало чуть-чуть сюрпризом. Соперник учитывал нашу проблему перехода из атаки в оборону, рассчитывал на быстрые атаки. «Спартак» правильно изучал нас», — передаёт слова Докампо корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.