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«Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Уотфордом», занимающим последнее место в АПЛ

«Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Уотфордом», занимающим последнее место в АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Уотфорд». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал хавбек «Уотфорда» Абдулайе Дукуре, отправивший мяч в ворота соперника на 6-й минуте с передачи защитника Дарила Янмата. Ничью «Тоттенхэму» принёс полузащитник Деле Алли на 86-й минуте.

«Тоттенхэм», набрав 12 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Уотфорд» (4) — последнее, 20-е.

Результаты других матчей 9-го тура АПЛ

«Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:1

«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» — 1:1.

Календарь матчей Премьер-лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 1
Уотфорд
Уотфорд
0:1 Дукуре – 6'   1:1 Алли – 86'
Англия - Премьер-лига. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Уэбстер – 21'   1:1 Грилиш – 45+2'   2:1 Таргетт – 90+4'
Удаления: нет / Муй – 35'
Англия - Премьер-лига. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Ингс – 53'   1:1 Хименес – 61' (пен)
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