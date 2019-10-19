«Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Уотфордом», занимающим последнее место в АПЛ
В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Уотфорд». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал хавбек «Уотфорда» Абдулайе Дукуре, отправивший мяч в ворота соперника на 6-й минуте с передачи защитника Дарила Янмата. Ничью «Тоттенхэму» принёс полузащитник Деле Алли на 86-й минуте.
«Тоттенхэм», набрав 12 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Уотфорд» (4) — последнее, 20-е.
Результаты других матчей 9-го тура АПЛ
«Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:1
«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» — 1:1.
Календарь матчей Премьер-лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Англия - Премьер-лига. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 1
Уотфорд
Уотфорд
0:1 Дукуре – 6' 1:1 Алли – 86'
Англия - Премьер-лига. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Уэбстер – 21' 1:1 Грилиш – 45+2' 2:1 Таргетт – 90+4'
Удаления: нет / Муй – 35'
Англия - Премьер-лига. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Ингс – 53' 1:1 Хименес – 61' (пен)
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