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У Тедеско спросили, знает ли он Черенкова, Бескова и Гаврилова

У Тедеско спросили, знает ли он Черенкова, Бескова и Гаврилова
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос журналиста, поинтересовавшегося познаниями специалиста в истории клуба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Журналист: Вы имеете представление о клубе, в который пришли? Знаете, кто такие Черенков, Бесков, Гаврилов?

Тедеско: Да, конечно же, я представляю и горжусь этим. Знаю, кто такие Старостины. Знаю Черчесова, который играл в Дрездене. Но сейчас давайте поговорим о матче.

«Спартак», сыграв сегодня вничью с «Рубином», набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанцы располагаются строчкой выше и опережают красно-белых по дополнительным показателям. С таблицей соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

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