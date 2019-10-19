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Гол Алли и удар в перекладину Мина — в обзоре матча «Тоттенхэм» — «Уотфорд»

Гол Алли и удар в перекладину Мина — в обзоре матча «Тоттенхэм» — «Уотфорд»
Футбол / Англия 0

«Тоттенхэм Хотспур» на своём поле сыграл вничью с «Уотфордом» со счётом 1:1 в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

Счёт на 6-й минуте открыл полузащитник гостей Абдулайе Дукуре. Он в касание пробил в угол, замкнув подачу с правого фланга защитника Дарила Янмата. Во втором тайме мощный удар нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина отразила перекладина. А на 86-й минуте вратарь «Уотфорда» Бен Фостер допустил грубую ошибку, не сумев зафиксировать в руках мяч. Тот отскочил к полузащитнику хозяев Деле Алли, который отправил его в пустые ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Тоттенхэм Хотспур», набрав 12 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 7-е место, а «Уотфорд» с 4 очками — 20-е.

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