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Семак: бывают дни, когда у одной команды ничего не получается, а у другой — всё

Семак: бывают дни, когда у одной команды ничего не получается, а у другой — всё
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы со счётом 6:1 в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Игра получилась, особенно первый тайм. Смогли забить быстрый мяч. В целом хорошо подготовились к этому матчу эмоционально, готовы были дать бой. Выиграли борьбу за инициативу, хорошо контролировали мяч и почти не ошибались впереди. Заслуженно и очень эффектно победили. Но понимаем, что игра уже закончилась.

Ребята — молодцы, порадовали нас и болельщиков хорошей игрой и большим количеством забитых мячей. Времени не так много, будем готовиться к Лиге чемпионов УЕФА, где нас ждёт сложный выездной матч. Эту игру забыли, готовимся к следующей.

Конечно, мы не ожидали, что «Ростов» может пропустить столько голов. Мы стараемся побеждать в каждом матче, особенно дома. Количества забитых мячей никто не может предположить. Сегодня много создавали, много реализовали.

18 лет назад «Зенит» с таким же счётом обыграл ЦСКА, а единственный мяч у «армейцев» забил я? Всё забывается, но вот вы сейчас напомнили. Такие матчи встречаются нечасто. Случаются дни, когда у одной команды ничего не получается, а у другой — всё», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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