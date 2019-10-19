Семак: бывают дни, когда у одной команды ничего не получается, а у другой — всё

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы со счётом 6:1 в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Игра получилась, особенно первый тайм. Смогли забить быстрый мяч. В целом хорошо подготовились к этому матчу эмоционально, готовы были дать бой. Выиграли борьбу за инициативу, хорошо контролировали мяч и почти не ошибались впереди. Заслуженно и очень эффектно победили. Но понимаем, что игра уже закончилась.

Ребята — молодцы, порадовали нас и болельщиков хорошей игрой и большим количеством забитых мячей. Времени не так много, будем готовиться к Лиге чемпионов УЕФА, где нас ждёт сложный выездной матч. Эту игру забыли, готовимся к следующей.

Конечно, мы не ожидали, что «Ростов» может пропустить столько голов. Мы стараемся побеждать в каждом матче, особенно дома. Количества забитых мячей никто не может предположить. Сегодня много создавали, много реализовали.

18 лет назад «Зенит» с таким же счётом обыграл ЦСКА, а единственный мяч у «армейцев» забил я? Всё забывается, но вот вы сейчас напомнили. Такие матчи встречаются нечасто. Случаются дни, когда у одной команды ничего не получается, а у другой — всё», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».