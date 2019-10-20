Ибрагимович: до сих пор ощущаю влияние Моуринью на мою потрясающую карьеру

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о Жозе Моуринью, под руководством которого ему доводилось работать ранее.



«Я до сих пор ощущаю влияние, которое Моуринью оказал на мою потрясающую карьеру. Он всё еще Особенный, победитель. Надеюсь, он скоро вернётся к работе. Уверен, он сразу продолжит побеждать», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.



Ибрагимович знаком с Моуринью по работе в «Интере» и в «Манчестер Юнайтед». После совместного периода в итальянской команде швед перебрался в «Барселону». Португальский специалист же в дальнейшем возглавлял мадридский «Реал» и «Челси», а в 2016 году пришёл в «Манчестер Юнайтед», откуда был уволён в декабре прошлого года и с тех пор пребывает без клуба.



Ибрагимович: я не зверь из зоопарка. Я ещё могу забивать по 20 мячей в Серии А