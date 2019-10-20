«Это позор». Куртуа прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Мальоркой»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Мальорки» (0:1) в матче 9 тура чемпионата Испании.

«Мы ожидали увидеть такую «Мальорку». Тренер говорил нам, что соперник будет действовать максимально интенсивно, и мы должны соответствовать этому. У нас были моменты, но нам не хватало последнего паса. У них больше не было моментов. Я думаю, это позор. Мы должны были здесь побеждать.

Не думаю, что перенос матча с «Барселоной» повлиял на нас. Впереди у нас была эта встреча, потом «Галатасарай». Мы почти все играли за сборные. У нас не было много времени, чтобы думать об этом», — приводит слова Куртуа Marca.

«Реал», потерпев поражение, упустил возможность вернуться на первое место и после девяти туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на одно очко. «Мальорка» (7) продолжает находиться в зоне вылета, занимая 18-е место.