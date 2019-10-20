«Ди-Си» с Руни пропустил 4 гола в дополнительное время и вылетел из плей-офф MLS
«Ди-Си Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Торонто» и вылетел из плей-офф MLS. Поединок состоялся на стадионе «BMO Филд» и завершился победой хозяев поля со счётом 5:1.
«Торонто» открыл счёт в матче на 32-й минуте благодаря голу Марко Дельгадо. На третьей компенсированной минуте к встрече «Ди-Си Юнайтед» сравнял счёт. Точным ударом отличился Лукас Родригес.
Однако, в дополнительное время «Ди-Си Юнайтед» пропустил 4 мяча. Дубль оформил Джонатан Осорио и еще по одному голу забили Ричи Лария и Ник Дэлеон.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Уэйн Руни был заменён на 105-й минуте матча и не отличился результативными действиями.
За выход в полуфинал «Торонто» сразится с «Нью-Йорк Сити».
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