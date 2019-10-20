Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ди-Си» с Руни пропустил 4 гола в дополнительное время и вылетел из плей-офф MLS

«Ди-Си» с Руни пропустил 4 гола в дополнительное время и вылетел из плей-офф MLS
Футбол / Прочие турниры 0

«Ди-Си Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Торонто» и вылетел из плей-офф MLS. Поединок состоялся на стадионе «BMO Филд» и завершился победой хозяев поля со счётом 5:1.

«Торонто» открыл счёт в матче на 32-й минуте благодаря голу Марко Дельгадо. На третьей компенсированной минуте к встрече «Ди-Си Юнайтед» сравнял счёт. Точным ударом отличился Лукас Родригес.

Однако, в дополнительное время «Ди-Си Юнайтед» пропустил 4 мяча. Дубль оформил Джонатан Осорио и еще по одному голу забили Ричи Лария и Ник Дэлеон.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Уэйн Руни был заменён на 105-й минуте матча и не отличился результативными действиями.

За выход в полуфинал «Торонто» сразится с «Нью-Йорк Сити».

MLS - Высшая лига футбола. Предварительный раунд
20 октября 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Торонто
Торонто
Окончен
5 : 1
ДВ
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
1:0 Дельгадо – 32'   1:1 Родригес – 90+3'   2:1 Лария – 93'   3:1 Осорио – 95'   4:1 Осорио – 103'   5:1 Дэлеон – 105+1'
Удаления: нет / Арриола – 118'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019