Тедеско — о назначении Жиго капитаном: в «Спартаке» все любят Самуэля
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему назначил капитаном команды на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:0) защитника Самуэля Жиго.
«У нас много ребят, которые могут быть лидерами. Одного выбрать непросто. Но я общался с командой, с Жиго, и мы решили, что капитан в позиции центрального защитника именно сейчас нам подходит. Плюс у меня появилось впечатление, что все в команде любят Самуэля. Эти факторы и стали причиной выбора, который я сделал в день матча, где не могли играть Джикия и Зобнин», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Спартак», набрав 15 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Ни слова о Бескове. Тедеско – о трансферах и строительстве «Спартака»
Ответ на вопрос, сколько времени нужно на постановку игры, окажется неожиданным.
- 20 октября 2019
-
11:12
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:51
-
10:32
-
10:26
-
10:23
-
10:17
-
10:12
-
10:12
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:43
-
09:30
-
09:25
-
09:09
-
09:00
-
08:53
-
08:37
-
08:27
-
07:54
-
07:22
-
06:57
-
06:28
-
05:32
-
04:15
-
02:52
-
01:52
-
01:30
-
01:13
-
01:12
-
01:03
Партнерский контент