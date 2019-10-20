Тедеско — о назначении Жиго капитаном: в «Спартаке» все любят Самуэля

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему назначил капитаном команды на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:0) защитника Самуэля Жиго.

«У нас много ребят, которые могут быть лидерами. Одного выбрать непросто. Но я общался с командой, с Жиго, и мы решили, что капитан в позиции центрального защитника именно сейчас нам подходит. Плюс у меня появилось впечатление, что все в команде любят Самуэля. Эти факторы и стали причиной выбора, который я сделал в день матча, где не могли играть Джикия и Зобнин», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Спартак», набрав 15 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.