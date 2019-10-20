Тедеско рассказал, как решить проблему отсутствия хорошо пасующих полузащитников

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал проблему отсутствия в составе красно-белых хорошо пасующих полузащитников, способных как начать атаку, так и сделать завершающую передачу.

«Решения есть. Например, в матче с «Рубином» мы уже пытались испробовать пару вариантов, у нас были свободные пространства, и теперь нужно научиться ими пользоваться. Этот процесс потребует времени.

Конечно, я готов строить команду, ориентируясь именно на тот материал, который у меня имеется, а не на отдельную тактику. Есть множество вариантов. Находить правильный — моя работа. Иначе бы меня в «Спартак» не пригласили», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Спартак», набрав 15 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 14-м туре красно-белые на выезде сыграют с московским «Локомотивом». Столичное дерби состоится 27 октября, начало — в 16:30 мск.