Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Оренбург» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Оренбурга» и самарских «Крыльев Советов» определились с составами команд на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Шахов, Алвеш, Мишкич, Рогич, Аюпов, Чуканов, Деспотович.

Запасные: Довбня, Козлов, Лапшов, Сиваков, Москвичев, Липовой, Шкофлек, Кулишев, Маляров, Афонин, Фамейе, Галаджан.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Кабутов, Терехов, Киселёв, Смирнов, Гынсарь, Голенков.

Встреча состоится сегодня, 20 октября, в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Крылья Советов».

Ни слова о Бескове. Тедеско – о трансферах и строительстве «Спартака»
Ответ на вопрос, сколько времени нужно на постановку игры, окажется неожиданным.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019