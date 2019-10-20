«Оренбург» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Оренбурга» и самарских «Крыльев Советов» определились с составами команд на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Шахов, Алвеш, Мишкич, Рогич, Аюпов, Чуканов, Деспотович.
Запасные: Довбня, Козлов, Лапшов, Сиваков, Москвичев, Липовой, Шкофлек, Кулишев, Маляров, Афонин, Фамейе, Галаджан.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.
Запасные: Овсянников, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Кабутов, Терехов, Киселёв, Смирнов, Гынсарь, Голенков.
Встреча состоится сегодня, 20 октября, в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Крылья Советов».
- 20 октября 2019
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