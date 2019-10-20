«ПСЖ» хочет заполучить Эриксена и продать Паредеса и Дракслера

«Пари Сен-Жермен» включился в борьбу за полузащитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена. Парижане также хотят расстаться с хавбеками Леандро Паредесом и Юлианом Дракслером, сообщает Daily Mail.

Контракт Эриксена со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2020 года. 27-летний датчанин отказывается продлевать соглашение.

Ожидается, что «Тоттенхэм» попытается продать Кристиана в предстоящее зимнее трансферное окно, но футболист предпочитает стать свободным агентом по окончании сезона, чтобы получить более выгодные финансовые условия в новом клубе.

В услугах Эриксена заинтересованы мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус».

В нынешнем сезоне Кристиан забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах английской Премьер-лиги.