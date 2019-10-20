Мане: когда Месси голосует за тебя, это показывает твой прогресс

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал об отношении к тому, что форвард «Барселоны» Лионель Месси поставил его на первое место в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА, а также выразил мнение, что многие африканские игроки имеют проблемы с ударами по воротам.



Месси в голосовании поставил форварда мерсисайдцев на первое место. Также в свой список аргентинец включил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и хавбека Френки де Йонга, который в прошлом сезоне выступал за «Аякс», а летом перешёл в «Барселону».



«Когда Месси голосует за тебя, это показывает, насколько ты продвинулся в своём развитии как футболист. В Африке практически все концентрируются на дриблинге, мало времени уделяя ударам по воротам. Я бы сказал, 60% африканских игроков имеют с этим проблемы. Стараюсь уделять этому компоненту дополнительное время на тренировке, стараюсь становиться лучше и лучше», — приводит слова Мане The Times.



Отметим, что в сезоне-2018/19 английской Премьер-лиги в списке лучших бомбардиров первые три места заняли африканские игроки: Мане, его партнёр по «Ливерпулю» Мохамед Салах, а также форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. Игроки мерсисайдского клуба поделили первую строчку, забив по 22 гола.

Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА