Анюков не сыграет с «Зенитом» из-за дисквалификации
Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков получил прямую красную карточку в концовке выездного матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0) за толчок нападающего Андреа Чуканова после свистка арбитра.
Таким образом, 37-летний футболист из-за дисквалификации не сможет принять участие в домашней встрече 14-го тура с «Зенитом», которая состоится 27 октября.
Анюков вернулся в «Крылья Советов» минувшим летом. Ранее защитник играл в самарском клубе с 2000 по 2005 год. Права на Александра всё ещё принадлежат «Зениту», за который он выступает с 2005 года.
«Зенит», набрав 29 очков, занимает второе место в турнирной таблице российской первенства, «Крылья Советов» (17) — шестое.
Анюков впервые в карьере получил прямую красную карточку
- 20 октября 2019
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