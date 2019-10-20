Анюков не сыграет с «Зенитом» из-за дисквалификации

Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков получил прямую красную карточку в концовке выездного матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0) за толчок нападающего Андреа Чуканова после свистка арбитра.

Таким образом, 37-летний футболист из-за дисквалификации не сможет принять участие в домашней встрече 14-го тура с «Зенитом», которая состоится 27 октября.

Анюков вернулся в «Крылья Советов» минувшим летом. Ранее защитник играл в самарском клубе с 2000 по 2005 год. Права на Александра всё ещё принадлежат «Зениту», за который он выступает с 2005 года.

«Зенит», набрав 29 очков, занимает второе место в турнирной таблице российской первенства, «Крылья Советов» (17) — шестое.