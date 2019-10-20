Шашков: санкции к Анюкову? А какие к нему санкции, был спортивный эпизод
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал эпизод с удалением защитника самарской команды Александра Анюкова в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).
Напомним, 37-летний футболист получил прямую красную карточку за толчок нападающего «Оренбурга» Андреа Чуканова после свистка арбитра.
«Это эмоции футболистов. Все побежали к судье на линии. Эпизод как эпизод, две команды захлестнули эмоции, все понеслись. Санкции к Анюкову? А какие к нему санкции, это спортивный эпизод. Там можно было желтую давать, но судья решил, что это красная. Это спорт, там не было никакого умысла, поэтому всё на эмоциях», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.
Анюков впервые в карьере получил прямую красную карточку
- 20 октября 2019
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