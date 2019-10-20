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Куман может стать главным тренером «Барселоны» в 2020 году

Куман может стать главным тренером «Барселоны» в 2020 году
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман после чемпионата Европы — 2020 может возглавить каталонскую «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Спортивный директор Футбольного союза Нидерландов Нико-Ян Хугма рассказал, что в контракте Кумана есть пункт, позволяющий ему уйти в «Барселону» с выплатой компенсации со стороны сине-гранатовых. Действующее соглашение 56-летнего специалиста рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, Рональд выступал за «Барселону» в качестве игрока с 1989 по 1995 год. После завершения карьеры футболиста Куман входил в тренерский штаб каталонцев (1998—2000).

Нынешним наставником «Барселоны» является Эрнесто Вальверде. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2020 года и включает опцию на сезон-2020/21.

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