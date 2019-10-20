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Дубли Лукаку и Лаутаро Мартинеса помогли «Интеру» обыграть «Сассуоло»

Дубли Лукаку и Лаутаро Мартинеса помогли «Интеру» обыграть «Сассуоло»
Футбол / Италия 0

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал миланский «Интер». Встреча состоялась на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Уже на 2-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Через 14 минут форвард «Сассуоло» Доменико Берарди отправил в ворота гостей ответный мяч. На 38-й минуте нападающий Ромелу Лукаку вновь вывел миланскую команду вперёд. В конце первого тайма, на 45-й минуте, Лукаку реализовал пенальти. На 71-й минуте Мартинес также успешно исполнил 11-метровый удар. В концовке встречи преимущество гостей в счёте сократили полузащитники «Сассуоло» Филип Джуричич и Жереми Бога.

«Интер» набрал 21 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сассуоло» (6) — на 16-м месте.

Италия - Серия А. 8-й тур
20 октября 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
3 : 4
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 2'   1:1 Берарди – 16'   1:2 Лукаку – 38'   1:3 Лукаку – 45' (пен)   1:4 Мартинес – 71' (пен)   2:4 Джуричич – 74'   3:4 Бога – 81'
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