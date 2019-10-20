Дубли Лукаку и Лаутаро Мартинеса помогли «Интеру» обыграть «Сассуоло»

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал миланский «Интер». Встреча состоялась на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой гостей со счётом 4:3.



Уже на 2-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Через 14 минут форвард «Сассуоло» Доменико Берарди отправил в ворота гостей ответный мяч. На 38-й минуте нападающий Ромелу Лукаку вновь вывел миланскую команду вперёд. В конце первого тайма, на 45-й минуте, Лукаку реализовал пенальти. На 71-й минуте Мартинес также успешно исполнил 11-метровый удар. В концовке встречи преимущество гостей в счёте сократили полузащитники «Сассуоло» Филип Джуричич и Жереми Бога.



«Интер» набрал 21 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сассуоло» (6) — на 16-м месте.