Дубли Лукаку и Лаутаро Мартинеса помогли «Интеру» обыграть «Сассуоло»

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал миланский «Интер». Встреча состоялась на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Уже на 2-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Через 14 минут форвард «Сассуоло» Доменико Берарди отправил в ворота гостей ответный мяч. На 38-й минуте нападающий Ромелу Лукаку вновь вывел миланскую команду вперёд. В конце первого тайма, на 45-й минуте, Лукаку реализовал пенальти. На 71-й минуте Мартинес также успешно исполнил 11-метровый удар. В концовке встречи преимущество гостей в счёте сократили полузащитники «Сассуоло» Филип Джуричич и Жереми Бога.
«Интер» набрал 21 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сассуоло» (6) — на 16-м месте.
- 20 октября 2019
-
15:44
-
15:32
-
15:28
-
15:26
-
15:16
-
15:13
-
15:10
-
15:08
-
14:59
-
14:54
-
14:51
-
14:34
-
14:26
-
14:11
-
14:06
-
13:56
-
13:49
-
13:49
-
13:39
-
13:36
-
13:30
-
13:28
-
13:08
-
12:52
-
12:46
-
12:33
-
12:27
-
12:08
-
12:05
-
12:01
-
11:48
-
11:47
-
11:25
-
11:12
-
11:00