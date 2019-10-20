«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 20 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В роли его ассистентов выступят Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервным рефери на эту встречу назначен Джонатан Мосс.
«Ливерпуль» набрал 24 очка в 8 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (9) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Манчестер Сити» (19) и «Лестер Сити» (17).
С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
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