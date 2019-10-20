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«Динамо» — «Краснодар»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Динамо» — «Краснодар»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Краснодара» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

"Динамо": Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.
Запасные: Лещук, Шепляков, Калинин, Евгеньев, Соснин, Хильемарк, Кардозу, Грулев, Обольский, Шейдаев.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон, Намли, де Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.
Запасные: Крицюк, Фьолусон, Камболов, Марков, Уткин, Фернандеш.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Егор Болховитин (Ленинградская область) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Алексей Еськов (Москва).

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