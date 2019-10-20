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Во время матча «Сассуоло» — «Интер» на поле спустился болельщик на парашюте

Во время матча «Сассуоло» — «Интер» на поле спустился болельщик на парашюте
Футбол / Италия 0

Во время матча 8-го тура чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Интером» на поле спустился болельщик на парашюте.

Из-за появления фаната встречу пришлось остановить на некоторое время. К болельщику сразу же выбежали стюарды, которые и увели его под руки с поля. Фанат покидал пределы стадиона без сопротивления.

Парашютист спустился на поле во время матча «Сассуоло» — «Интер»
Парашютист спустился на поле во время матча «Сассуоло» — «Интер»

Матч между «Сассуоло» и «Интером» завершился победой гостей со счётом 4:3. В составе миланского клуба дублями отметились Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку. У хозяев забивали Доменико Берарди, Филип Джуричич и Жереми Бога.

«Интер» набрал 21 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сассуоло» (6) — на 16-м месте.

С подробной турнирной таблицей чемпионата Италии можно ознакомиться на «Чемпионате».

Дубли Лукаку и Лаутаро Мартинеса помогли «Интеру» обыграть «Сассуоло»
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