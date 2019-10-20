Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Сочи», пробив три пенальти

В матче 9-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал». Обслуживал матч арбитр Виталий Мешков из Дмитрова. В качестве его ассистентов выступили Николай Ерёмин (Москва) и Адлан Хатуев (Грозный).

Счёт был открыт на 6-й минуте. Автором забитого мяча стал Андрей Мостовой, которому ассистировал Антон Заболотный. На 27-й минуте «Арсенал» мог сравнять счёт, но Евгений Луценко не реализовал пенальти. В концовке тайма счёт сравнял Александр Ломовицкий, забивший с пенальти. Во втором тайме Ломовицкий вновь бил 11-метровый, но не смог переиграть Сослана Джанаева.

«Арсенал», набрав 15 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (13) — на 13-м месте в таблице.