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Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Сочи», пробив три пенальти

Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Сочи», пробив три пенальти
Футбол / РПЛ 0

В матче 9-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал». Обслуживал матч арбитр Виталий Мешков из Дмитрова. В качестве его ассистентов выступили Николай Ерёмин (Москва) и Адлан Хатуев (Грозный).

Счёт был открыт на 6-й минуте. Автором забитого мяча стал Андрей Мостовой, которому ассистировал Антон Заболотный. На 27-й минуте «Арсенал» мог сравнять счёт, но Евгений Луценко не реализовал пенальти. В концовке тайма счёт сравнял Александр Ломовицкий, забивший с пенальти. Во втором тайме Ломовицкий вновь бил 11-метровый, но не смог переиграть Сослана Джанаева.

«Арсенал», набрав 15 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (13) — на 13-м месте в таблице.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
20 октября 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Мостовой – 6'   1:1 Ломовицкий – 43' (пен)
Удаления: нет / Кудряшов – 64'
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