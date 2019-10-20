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«Монако» без Головина вырвал победу над «Ренном» на 90+3-й минуте матча Лиги 1

«Монако» без Головина вырвал победу над «Ренном» на 90+3-й минуте матча Лиги 1
Футбол / Франция 0

«Монако» обыграл «Ренн» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась со счётом 3:2.

Первый мяч в матче был забит уже на 3-й минуте. После передачи Ислама Слимани хозяев вперёд вывел Виссам Бен-Йеддер. На 12-й минуте гости усилиями Крист-Эммануэля Мауасса отыгрались. Результативная передача на счету Адриена Эну. На 48-й минуте тот же Эну вывел «Ренн» вперёд. На 56-й минуте Слимани с паса Сеска Фабрегаса восстановил паритет. Победный мяч монегаски забили на 90+3-й минуте. Сделал это Бен-Йеддер.

Полузащитник сборной России Александр Головин пропускал матч из-за дисквалификации.

«Монако» покинул зону вылета и поднялся на 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Монегаски набрали 12 очков. «Ренн», имея в активе те же 12 очков, занимает 12-е место.

Франция - Лига 1. 10-й тур
20 октября 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Ренн
Ренн
1:0 Бен-Йеддер – 3'   1:1 Мауасса – 12'   1:2 Эну – 48'   2:2 Слимани – 56'   3:2 Бен-Йеддер – 90+3'
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