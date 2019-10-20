Макелеле просматривал Малиновского для «Челси». Скаут высоко оценил игру хавбека

Скаут лондонского «Челси» Клод Макелеле просматривал игру полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Daily Express.

Согласно информации источника, представитель синих посетил матч с участием игрока национальной команды Украины во время окна в клубном футболе на игры сборных. В своём отчёте француз высоко оценил выступление 26-летнего хавбека. «Челси» продолжит следить за игрой украинца в текущем сезоне, а летом может сделать попытку его подписать.

В нынешнем сезоне Малиновский принял участие в 9 матчах на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Контракт полузащитника с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодня составляет € 12,5 млн.