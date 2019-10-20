Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек «Краснодара» Уткин: в концовке мы должны были дожимать «Динамо»

Хавбек «Краснодара» Уткин: в концовке мы должны были дожимать «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:1).

«Матч получился вязким и тяжёлым. Хорошо, что сумели отыграться, но в концовке должны были дожимать «Динамо».

Мы готовились к команде, у которой произошла смена тренера. Настраивались на эмоциональный всплеск динамовцев. Всё зависело от нас.

Счёт по игре, но мы не реализовали свои моменты. Они у нас были. Матчи чемпионата после игр сборных всегда выдаются вязкими и менее зрелищными.

Затянутая церемония? Не думаю, что она повлияла на быстрый гол «Динамо». Она была немного затянутой, но мы должны были посвятить время такому человеку, как Лев Яшин», — передаёт слова Уткина корреспондент „Чемпионата“ Глеб Ярославцев.

Де Вильена: «Краснодар» имел преимущество во втором тайме матча с «Динамо»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019