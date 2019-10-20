Хавбек «Краснодара» Уткин: в концовке мы должны были дожимать «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:1).



«Матч получился вязким и тяжёлым. Хорошо, что сумели отыграться, но в концовке должны были дожимать «Динамо».



Мы готовились к команде, у которой произошла смена тренера. Настраивались на эмоциональный всплеск динамовцев. Всё зависело от нас.



Счёт по игре, но мы не реализовали свои моменты. Они у нас были. Матчи чемпионата после игр сборных всегда выдаются вязкими и менее зрелищными.



Затянутая церемония? Не думаю, что она повлияла на быстрый гол «Динамо». Она была немного затянутой, но мы должны были посвятить время такому человеку, как Лев Яшин», — передаёт слова Уткина корреспондент „Чемпионата“ Глеб Ярославцев.

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