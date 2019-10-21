Ширер: Рашфорд заслуживает оваций, он играет в очень средненькой команде

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер высоко оценил игру нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1). Рашфорд открыл счёт в этой встрече в первом тайме.

«Рашфорд, похоже, снова набрал нужную форму после гола в ворота сборной Болгарии. Я видел его игру в матчах с «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом», ему не хватало движения. В матче с «Ливерпулем» он много бегал, был полон энергии, доставил много проблем обороне «Ливерпуля». Он здорово разрезал оборону вместе с Дэниелом Джеймсом. В эпизоде с голом Рашфорд великолепно открылся под передачу Джеймса, сделавшего превосходную подачу. Именно так должен играть центрфорвард!

Сейчас Рашфорд играет в очень средненькой команде. Он заслуживал оваций по итогам матча с «Ливерпулем», — цитирует Ширера The Sun.