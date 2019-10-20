«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Рашфорд открыл счёт

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд на 36-й минуте открыл счёт в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
Линделёф забрал мяч у Ориги, что привело к контрвыпаду «Манчестер Юнайтед» по правому флангу. Джеймс от края штрафной сделал прострел вдоль ворот, и Рашфорд в касание мяч переправил в ворота. Футболисты «Ливерпуля» пытались оспорить взятие ворот, настаивая, что Линделёф с фолом забрал мяч у Ориги, но арбитр Мартин Аткинсон гол засчитал.
Видео гола можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» проходит в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
«Ливерпуль», набрав 24 очка, лидирует в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» (9) — на 14-м месте.
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