Показ фильма о Яшине может состояться в ледовом дворце

Продюсер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Олег Капанец рассказал о проделанной работе. Также Капанец сообщил, где может состояться премьера картины.

«Мы хотели показать умение не сдаваться, даже когда от тебя отворачиваются болельщики. Показать, что надо найти силы в 33 года вернуться, ведь для вратаря это уже большой возраст. И это всё есть в фильме.

До нас никто не снимал футбол с современным оборудованием. Нам повезло, что председатель рабочей группы Сергей Степашин — болельщик «Динамо». Он привлёк Алишера Усманова, как оказалось, он тоже болельщик «Динамо», поэтому у нас получилось снять это кино.

Нам предложили использовать ледовый дворец как площадку для показа фильма. Туда надо завести экраны, звук, но для этого нужно финансирование. Это очень амбициозный проект. Будет это банк ВТБ или футбольный клуб «Динамо», не знаем, но это было бы очень правильно. И тогда мы сможем превратить ледовый дворец на ночь в самый большой кинотеатр в России», — передаёт слова продюсера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Капущак.