Экс-игрок «Ротора»: весь матч с «МЮ» наш врач ходил с чемоданом долларов

Бывший футболист «Ротора» Валерий Есипов поделился воспоминаниями о выездном матче с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА сезона-1995/96 (2:2).



«В день игры аппетит был не очень хороший: понимали, с кем играем. Виктор Прокопенко подошёл и сказал: возьмите деньги, и чтобы я вас тут не видел. Все ломанулись в Манчестер за покупками. До теории оставалось 15 минут, все прибегали с пакетами из магазинов. Эта была самая короткая установка в моей жизни. Прокопенко сказал: вы играете против миллионеров, поэтому, если проиграете, вам слова никто не скажет, а выиграете – заработаете себе имя.



Сколько премиальных заплатили после 2:2 на «Олд Траффорд»? Уникальная история. Беркетов выбил мяч из пустых ворот и немного травмировался. Попросил у врача обезболивающее, а тот ему только водички дал попить. После матча Горюнов заходит в раздевалку, а доктор сидит с нами и говорит: дай всем по $ 10 тысяч. Думаю: как он раздаст? А он весь матч ходил с чемоданом долларов, поэтому там не было медикаментов, в том числе для Беркетова», — сказал Есипов в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

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