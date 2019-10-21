Роналду: победа над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что на сегодняшний день главной целью для него является победа в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». Встреча состоится завтра, 22 октября, в Турине на «Альянц Арене». Начало матча — в 22:00.
«Прямо сейчас „Золотой мяч“ — не самая главная моя цель. Более важно обыграть «Локомотив». Потому что, если мы выиграем, мы станем на 50% ближе к выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мой возраст — это лишь число. Это вовсе не значит, что мне 33, 34 или 35 лет и я нахожусь в конце своей карьеры. Я могу доказать, что по-прежнему способен решать исход матчей, ведь сейчас я чувствую себя более мастеровитым и зрелым игроком», — приводит слова Роналду La Gazzetta dello Sport.
Роналду: важнее всего командные награды, а не личные
- 21 октября 2019
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