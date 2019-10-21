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Манчини не исключил возможности вызова Буффона и Де Росси на Евро-2020

Манчини не исключил возможности вызова Буффона и Де Росси на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не исключил возможности вызова голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и полузащитника «Боки Хуниорс» Даниэле Де Росси в расположение национальной команды на Евро-2020. Напомним, сборная Италии досрочно вышла в финальную стадию турнира.

«Мы хотим вернуть сборную Италии на ту позицию, на которой она заслуживает находиться. Италия четыре раза выигрывала чемпионат мира, но так долго не выигрывала чемпионат Европы, поэтому на Евро-2020 мы хотим дойти до конца.

Прощальные матчи Буффона и Де Росси? Это была идея президента, и я с ним согласился. Было бы здорово, если бы мы смогли их провести. Что касается того, произойдёт ли это на предстоящем чемпионате Европы, посмотрим», — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Буффон и Де Росси получат шанс сыграть прощальный матч за Италию
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